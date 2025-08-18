Radioastronomie: Blick in das »Auge von Sauron«

Auge in Auge mit der Galaxie PKS 1424+240

Nicht immer geht es in der Wissenschaft bierernst zu, manchmal werden dort auch Scherze eingebaut. So bei der aktiven Galaxie PKS 1424-240, die in der professionellen Zeitschrift »Astronomy & Astrophysics« als das »Auge von Sauron« bezeichnet wird. Benannt ist sie nach dem fiktiven Oberbösewicht in der Herr-der-Ringe-Trilogie von J. R. R. Tolkien.

In Wirklichkeit ist das unheimlich wirkende Gebilde eine Radiowellenkarte bei einer Frequenz von 15 Gigahertz, aufgenommen mit den weltweit verteilten Teleskopen des Very Long Baseline Array (VLBA). Dafür wurden die Teleskope über Kontinente hinweg so zusammengeschaltet, dass sie wie eine Antenne annähernd von der Größe der Erde funktionieren. Dadurch lässt sich eine extrem hohe räumliche Auflösung im Bereich der Radiowellen erreichen.