Rätselhafte Spiralgalaxie: Ein blaues Auge verpasst!

Mit oder gegen den Uhrzeigersinn?

Die Nummer 64 des 110 astronomische Objekte umfassenden Messier-Katalogs ist wohl eine der markantesten Spiralgalaxien. Messier 64 (M 64) liegt etwa 17 Millionen Lichtjahre entfernt im nördlichen Sternbild Haar der Berenike und zeigt spektakuläre visuelle, aber auch physikalische Eigenheiten. Mit einem Durchmesser von etwas mehr als 50 000 Lichtjahren ist sie deutlich kleiner als unser Milchstraßensystem, beherbergt allerdings eine vergleichbare Anzahl an Sternen. Ihr heller aktiver Kern wird im nördlichen Bereich teilweise von einem dichten Band aus dunklem Staub verdeckt, das vor allem in Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble stark ins Auge fällt. M 64 wirkt, wie mit einem kosmischen Veilchen versehen – daher rührt auch der populärere Name »Black Eye Galaxy« im Englischen.

Das hier gezeigte Kompositbild vereint Beobachtungsdaten von Hubble mit solchen des James-Webb-Teleskops. Hubble deckt dabei den ultravioletten, visuellen und nah-infraroten Spektralbereich ab; Webb ermöglicht mit der Beobachtung im nah- und mittelinfraroten Wellenlängenbereich einen Blick durch den dichten Staub hindurch.