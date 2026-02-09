Riesenteleskop: Das Skelett des Extremely Large Telescope

Ein Teleskopgigant im Bau

Immer weiter nähert sich das Extremely Large Telescope (ELT) der Europäischen Südsternwarte ESO seiner Vollendung, mittlerweile ist die tragende Struktur des Teleskopgiganten praktisch fertiggestellt. In der Aufnahme sind die Spiegelzelle und der Tubus des größten optischen Teleskops der Welt bereits deutlich zu erkennen, die optischen Elemente wie der Hauptspiegel fehlen noch. Innerhalb der Zelle werden 798 sechseckige Segmente mit je 1,4 Metern Durchmesser montiert, die zusammengenommen einen Hauptspiegeldurchmesser von 39 Metern ergeben. Die Aufnahme ist hier in Originalauflösung zu sehen.

Oben im Gitterrohrtubus ist die sechseckige Struktur für den 4,2 Meter großen Sekundärspiegel sichtbar. Sie wird von sechs Streben gehalten und daher auch als Sekundärspiegel-Spinne bezeichnet. Unterhalb dieser, in der Mitte des Hauptspiegels, wird die zentrale Turmstruktur errichtet. In ihr werden drei weitere Spiegel untergebracht sein. Außerdem wird dort ein äußerst dünner und verformbarer Spiegel montiert, der zur Korrektur der durch atmosphärische Turbulenzen verursachten Bildverzerrungen dient.