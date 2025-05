Saturnmond Titan: Und nun zum Wetter: Es sind Methanschauer möglich

Tatsächlich verfügt Titan über ein lebhaftes Wettergeschehen, es kommt zur Bildung von Quellwolken und Niederschlägen. Die Titanatmosphäre ist im Visuellen undurchsichtig und weist einen orangefarbenen dichten Dunstschleier auf. Im Infraroten aber gibt es schmale Frequenzbereiche, in denen die Atmosphäre transparent ist. Diese Fenster nutzte man bei der Beobachtungen mit dem James Webb Space Telescope (JWST), um sowohl die Oberfläche als auch Schichten in der Atmosphäre zu untersuchen.

Das linke Teilbild wurde in drei unterschiedlichen infraroten Wellenlängen aufgenommen und künstlich eingefärbt: Blau steht für eine Wellenlänge von 1,4 Mikrometern, Grün für 1,5 Mikrometer und Rot für 2,0 Mikrometer (Millionstel Meter). In diesem Komposit lässt sich vor allem die abwechslungsreiche Oberfläche von Titan erkennen, der bläuliche Rand ist die dunstreiche Atmosphäre. Das mittlere Bild entstand bei einer Wellenlänge von 2,12 Mikrometern und gibt Infrarotstrahlung aus den tiefen Atmosphärenschichten nahe der Oberfläche wieder. Oben am Nordpol zeigen sich Methanwolken, aus denen es zu Niederschlägen kommt. Das Teilbild rechts wurde bei 1,64 Mikrometer aufgenommen und lässt Dunstschichten in der oberen Atmosphäre erkennen. Die Bilder entstanden am 11. Juli 2023 und wurden erst jetzt freigegeben. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Neue Blicke ins All