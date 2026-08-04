PROBA-3: Sonnensatellit fotografiert die Erde

Ein Blick zurück

Der Sonnensatellit PROBA-3 der Europäischen Weltraumagentur ESA besteht aus zwei Teilen, die im Formationsflug die Erde umrunden. Einer von ihnen ist kreisrund und scheibenförmig und erzeugt eine winzige totale Sonnenfinsternis für den 147 Meter entfernten Partnersatelliten, auf dem sich die wissenschaftlichen Instrumente befinden. Diese zeichnen Bilder der Sonne und ihrer äußeren Atmosphäre, der Korona, auf. Um den exakten Abstand zueinander einzuhalten, verfolgt der voranfliegende, schattenwerfende Occulter seinen Partner mit Kameras und stellt seinen Abstand mithilfe dort blinkender Leuchtdioden ein.

Gelegentlich gerät bei diesen Flugmanövern auch die Erde mit ins Bild, in diesem Fall am 10. Juli 2026. Deutlich lässt sich vor dem Blau des Indischen Ozeans der fast schwarze Partnersatellit von PROBA-3 erkennen, er ist quaderförmig mit seinem rechteckigen Solarzellenausleger rechts. Das Bild wurde anhand von Daten von Wettersatelliten wie Meteosat künstlich eingefärbt, PROBA-3 verwendet Schwarz-Weiß-Kameras für die Ausrichtung.