Sonnensystem: Ein neues Porträt von Uranus

Bei Uranus ist im Visuellen davon recht wenig zu sehen, da seine Atmosphäre sehr viel Dunst enthält, der die Kontraste verwischt. Im Infraroten sind die Strukturen dagegen gut sichtbar. Warum die helle Kappe immer zu den Sommersonnenwenden entsteht, ist noch unbekannt und muss mit den besonderen Einstrahlungsverhältnissen auf dem siebten Planeten zusammenhängen. Auf den anderen drei Gaswelten tritt eine solche Struktur nicht auf.

Sehr schön zeigen sich die wichtigsten Ringe von Uranus, besonders der helle Epsilonring ganz außen tritt deutlich hervor. Er ist etwa 100 Kilometer breit und der dichteste aller Uranusringe. Das im Visuellen sehr dunkle Ringsystem wurde im Jahr 1977 bei einer Sternbedeckung von der Erde aus entdeckt, als der Planet vor einem Stern durchzog. Dabei setzte kurz vor und kurz nach der Bedeckung durch den Planeten das Sternlicht kurz aus, es schien langsam zu blinken, was sich am leichtesten mit einem Ringsystem ähnlich dem von Saturn erklären ließ. Die ersten deutlichen Bilder davon erhielten wir im Januar 1986, als die erste und bislang einzige Raumsonde, Voyager 2, in geringem Abstand am siebten Planeten vorbeiflog. Seitdem sind wir auf Bilder der Weltraumteleskope Hubble und James Webb angewiesen, wenn es darum geht, die Vorgänge auf Uranus zu beobachten. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Das Sonnensystem