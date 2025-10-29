Spiralgalaxie: Eine eindrucksvolle Sternenspirale im Löwen

Sternenwirbel im Löwen

Rund 83 Millionen Lichtjahre von uns entfernt befindet sich im Sternbild Löwe die Spiralgalaxie NGC 3370. Sie zeigt ausgeprägte Spiralarme, in denen sich zahlreiche heiße massereiche Sterne befinden, die in einem bläulichen Licht leuchten. Das Bild wurde vom Weltraumteleskop Hubble in einzelnen eng begrenzten Spektralbereichen im Ultravioletten (UV), Visuellen und nahen Infrarot (IR) aufgenommen, die Wellenlängen reichen von 390 Nanometern (nahes UV) bis 814 Nanometern (nahes IR). Es zeigt daher mehr Einzelheiten, als ein Beobachter mit einem Teleskop mit dem Auge am Okular wahrnehmen könnte.

Diese Welteninsel ist in der Forschung recht beliebt, da in ihr zahlreiche Sterne vom Typ Cepheid zu finden sind. Sie dienen als eine Standardkerze zur Entfernungsbestimmung. Cepheiden sind periodisch veränderliche Sterne, die pulsieren, das heißt, sie verändern periodisch ihren Durchmesser und dadurch auch ihre Helligkeit. Die Helligkeiten dieser Sterne variieren über Perioden von Tagen bis hin zu Monaten. Je heller ein Cepheide leuchtet, desto langsamer pulsiert er. Bestimmt man also den Zeitraum, den ein bestimmter Cepheid für einen Helligkeitszyklus benötigt, lässt sich dessen absolute Helligkeit bestimmen. Ein Vergleich mit der tatsächlich von uns aus beobachteten scheinbaren Helligkeit erlaubt dann die Bestimmung der Entfernung (siehe Distanzmodul).