Sternentod: Eine Rote Spinne im Sternbild Schütze

Erlöschen dann die energiespendenden Kernfusionsreaktionen im Zentrum, so zieht sich der Kernbereich zu einem Weißen Zwerg zusammen, der etwa die Größe der Erde hat, aber das Anderthalbfache der Sonnenmasse enthalten kann. Durch die Schrumpfung heizt sich der Weiße Zwerg stark auf und gibt einen großen Teil seiner Strahlung im energiereichen Ultraviolettbereich ab. Die UV-Strahlung regt daraufhin die umgebenden Massen aus Gas und Staub, die der Stern zuvor ins All geblasen hat, zum Leuchten im Visuellen und im Infraroten an – ein Planetarischer Nebel leuchtet auf.

Auf diesem Motiv ist der Weiße Zwerg genau in der Bildmitte sichtbar, er ist von einer Hülle aus Staub umgeben, die hier rötlich erscheint. Zudem weist der Zentralstern eine Scheibe um ihn herum auf und er könnte einen Begleiter haben. Dieser könnte zusammen mit der Scheibe dafür sorgen, dass der Planetarische Nebel die Form einer Sanduhr aufweist, was nicht selten beobachtet wird. Das JWST-Bild enthüllt zudem erstmals die volle Ausdehnung der vom Stern ausgestoßenen Gasblasen, die hier bläulich leuchten.