Sternentod: Das prachtvolle Ende eines sonnenähnlichen Sterns

Im Fall des Ei-Nebels sehen wir einen Übergang zu einem Planetarischen Nebel, da im Inneren des Sterns noch Fusionsreaktionen ablaufen. Er hat sich also noch nicht zu einem Weißen Zwerg zusammengezogen, einem kompakten Himmelskörper von der Größe der Erde, aber mit der bis zu anderthalbfachen Masse der Sonne. Im Inneren solcher Körper laufen keine Fusionsprozesse mehr ab. Doch durch die enorme Schrumpfung ist ein Weißer Zwerg extrem heiß: Es wurden schon Oberflächentemperaturen von 250 000 Grad Celsius und mehr gemessen. Somit geben Weiße Zwerge große Mengen energiereicher Ultaviolettstrahlung ab, welche die zuvor ausgestoßenen Gashüllen des ehemaligen Roten Riesen zum Leuchten im Infraroten, Visuellen und Ultravioletten anregen. Dies steht aus astronomischer Sicht bei CRL 2688 unmittelbar bevor, kann aber noch einige Tausend Jahre dauern. Derzeit strahlt der Nebel durch reflektierendes Gas und Staub, die vom Zentralstern beleuchtet werden, der noch zu kühl ist, das Gas unmittelbar anzuregen.

Der Zentralstern des Ei-Nebels ist nicht sichtbar, denn er ist von einer Staub- und Gashülle umgeben, die in diesem Bild des Weltraumteleskops Hubble jeglichen Blick auf ihn verwehrt. Allerdings ist er dabei, heißes Gas, das von seinen Polen ausgeht, in einer Diagonalen von links oben nach rechts unten auszustoßen. Der Gasaustritt sorgt auch für die auffälligen Strahlen in der umgebenden Staubhülle. Das Bild ist ein Komposit aus Einzelaufnahmen im nahen Infraroten, Visuellen und Ultravioletten, denen jeweils Farben zugewiesen wurden; es gibt nicht den visuellen Eindruck mit dem Auge wieder.