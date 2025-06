Sternentstehung: Ein Jungstern in seiner Wiege

In den ihn umgebenden Gas- und Staubmassen wurden mit dem JWST größere Mengen an schwerem Wasserstoff oder Deuterium (D) gefunden, die sich in Eispartikeln in der Staubwolke befinden. Es liegt dort als HDO vor, also halbschweres Wasser, gewöhnliches Wasser hat die Formel H 2 O. Das Eis hat einen etwa zehnmal so hohen Gehalt an Deuterium bezogen auf die Zusammensetzung unserer Sonne. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ein Teil des Wassers in einem Planetensystem schon vor der Entstehung des jeweiligen Sterns vorliegt und nicht erst bei der Bildung von Planeten und Monden durch chemische Reaktionen entsteht. In unserem Sonnensystem enthalten manche Kometenkerne einen ähnlich großen Anteil an Deuterium wie L1527 IRS.