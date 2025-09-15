Sternentstehung: Jungstern in Aktion

Die langen Jets eines Jungsterns im Sternbild Orion

Im Sternbild Orion, rund 15 000 Lichtjahre von uns entfernt, befindet sich eine Gas- und Staubwolke mit der Bezeichnung Sharpless 2-284, kurz Sh2-284, in der sich zahlreiche neue Sterne bilden. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) wurde bei Beobachtungen im Infraroten ein massereicher Stern entdeckt, von dem lange, heiße Gasstrahlen, sogenannte Jets, ausgehen. Sie erstrecken sich über eine Gesamtbreite von acht Lichtjahren, also etwas weniger als die doppelte Entfernung zu Alpha Centauri, unserem nächsten stellaren Nachbarn. Bislang war in Sh2-284 kein solch riesiges Gebilde dieser Art bekannt, das auch als Herbig-Haro-Objekt bezeichnet wird.

Für die je vier Lichtjahre langen Jets ist ein massereicher Stern verantwortlich, der noch nicht die Hauptreihe im Hertzsprung-Russell-Diagramm erreicht hat. Er sammelt daher aus seinem nahen Umfeld Gas und Staub auf, die auf ihn zustürzen. Wegen der Erhaltung des Drehimpulses kann diese Materie aber nicht direkt auf den Jungstern fallen, sondern sammelt sich in einer Scheibe an, der Akkretionsscheibe. Von dort stürzt die Materie auf den Stern, ein Teil von ihr entweicht mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der beiden Rotationspole und bildet die langen Jets.