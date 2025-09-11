Sternentstehung: Riesensterne pflügen Gaswolke um

Strahlende Erscheinung: Der offene Sternhaufen Pismis 24

Rund 5500 Lichtjahre von uns entfernt, im Sternbild Skorpion, befindet sich der junge Sternhaufen Pismis 24 innerhalb des Hummer-Nebels NGC 6357. Er wurde mit dem James-Webb-Teleskop (JWST) hier im Infraroten bei unterschiedlichen Wellenlängen aufgenommen. Der hellste Stern im Zentrum ist Pismis 24-1, ein massereicher Riesenstern, dessen Oberflächentemperatur mehr als 45 000 Grad Celsius beträgt, also etwa achtmal so hoch wie die unserer Sonne. Er ist so heiß, dass er den Großteil seiner Strahlung im energiereichen blauen Licht und im Ultravioletten abgibt. Pismis 24-1 erscheint hier als ein einzelner heller Stern, ist aber in Wirklichkeit ein Doppelstern, dessen beide Komponenten 74 und 66 Sonnenmassen haben. Damit gehören sie zur Spektralklasse O, wo sich die heißesten und massereichsten Sterne befinden.

Pismis 24-1 stößt mit weiteren Sternen in seiner näheren Umgebung starke Sternwinde aus, welche zusammen mit der enormen Ultraviolettstrahlung die umgebende Wolke aus Gas und Staub auseinandertreiben, aus denen er und seine Verwandten vor wenigen Millionen Jahren hervorgegangen sind. So ist ein großes Loch mit einem Durchmesser von mehreren zehn Lichtjahren im Hummer-Nebel entstanden.