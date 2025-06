Teleskope: Wie putzt man ein Großteleskop?

Nach der Spülung und der Trocknung wird der Spiegel dann in eine Hochvakuumkammer gefahren, wo er eine neue Aluminiumbeschichtung erhält. In dieser Kammer wird Aluminium durch elektrischen Strom verdampft und schlägt sich auf der Oberfläche des Spiegelträgers nieder, wodurch dieser dann abermals mit einer hochglänzenden Schicht überzogen wird und wie neu aussieht. Danach wird der Spiegel wieder in die Spiegelzelle des 3,6-Meter-Teleskops eingebaut und kann erneut auf die Tiefen des Weltalls gerichtet werden.