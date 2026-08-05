Volcán de Fuego: Feuervulkan erwacht erneut

Feuer am Himmel

Der hochaktive Volcán de Fuego (»Feuervulkan«) in Guatemala, einer der aktivsten Vulkane Mittelamerikas, macht seinem Namen alle Ehre. Seit Montag, dem 3. August, spuckt der Feuerberg Asche, Gase und Lavafragmente rund vier bis fünf Kilometer hoch in den Himmel. Das teilte der nationale Katastrophenschutz Conred auf der Plattform X mit.

Der Vulkan liegt rund 40 Kilometer südwestlich von Guatemala-Stadt. Erste Dörfer nahe dem Vulkan wurden bereits evakuiert. Mehr als 1400 Menschen sind nach Angaben von Conred in Sicherheit gebracht worden. Anwohner suchten Schutz in Notunterkünften. Von dem Ausbruch betroffen sind circa 29 000 Menschen in verschiedenen Ortschaften – nicht nur unmittelbar durch Lavaströme, sondern auch durch den Ascheregen.