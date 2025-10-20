Vulkane: Heißer Lavasee in der Kilauea-Caldera

Lava in der Kilauea-Caldera auf Hawaii

Seit Dezember 2024 bricht der Vulkan Kilauea in Abständen von zwei bis drei Wochen aus und produziert für mehrere Stunden hochaufschießende Lavafontänen und Lavaströme, die sich in seinem Gipfelkrater, einer Caldera, ausbreiten. Der letzte Ausbruch ereignete sich am 18. Oktober 2025. Dieses Bild, das am 3. September 2025 entstand, zeigt die Folgen eines Ausbruchs vom 2. September: Die aus dem Vulkan ausgetretene Lava hat im Halemaumau-Krater im Inneren der Caldera einen kurzlebigen Lavasee geschaffen, der auskühlt.

Das Bild des europäischen Erderkundungssatelliten Sentinel-2 ist ein Komposit aus Aufnahmen im Visuellen und im nahen Infraroten. Dabei tritt der Lavasee durch seine hohen Temperaturen von knapp unter 1000 Grad Celsius deutlich hervor. Er besteht aus Basaltlava, die bei der Eruption sehr dünnflüssig war und somit annähernd den gesamten Kraterboden mit einer mehrere Meter dicken Schicht bedecken konnte. Nur in den Bereich der dunklen »Insel« drang keine Lava vor, da sie etwas höher liegt.