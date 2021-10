Bildverarbeitung von Mond- und Planetenaufnahmen: Online-Planetenworkshop

Bildverarbeitung von Mond- und Planetenaufnahmen

Erfahren Sie aus erster Hand, wie die Mars-Aufnahmen aus dem Kinofilm "Wiederkehr des Mars" angefertigt wurden!

Astrofotograf Dr. Sebastian Voltmer gibt in diesem beliebten Workshop sein Wissen zur Erstellung von detailreichen Mond- und Planetenaufnahmen weiter.

Der Onlineworkshop richtet sich an diejenigen, die eigene Mond- und Planetenvideos bereits selbst erstellen konnten und nun verarbeiten und optimieren möchten. Anhand von Original-Planetenvideos, die Voltmer für Sie vorbereitet hat, können Sie das Erlernte direkt anwenden und nachvollziehen. Hierbei geht es insbesondere um das Stacking sowie die korrekte Bearbeitung der Rohbilder mit unterschiedlichen Methoden und Lösungen. Aber es werden Ihnen auch Tipps zur Bildaufnahme gegeben, damit Sie in Zukunft besseres Ausgangsmaterial am Teleskop erstellen können.

© Sebastian Voltmer (Ausschnitt) Sebastian Voltmer | Astrofotograf

Termin:

Samstag, 22. Januar 2022

17 bis 20 Uhr

Ort:

Digital via Zoom

Nach der Anmeldung werden wir Ihre Kontaktdaten an den Veranstalter Dr. Sebastian Voltmer weiterleiten, damit er Sie kontaktieren und den Zoom-Zugangslink zusenden kann.

Teilnehmerbeitrag:

regulär € 59,–

ermäßigt € 49,– (für Abonnenten der Verlagspublikationen)

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom Verlag.

Anmeldung:

Der Teilnehmerbeitrag des digitalen Workshops ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten des Verlages »Spektrum der Wissenschaft« reduziert.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt; es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Bitte melden Sie sich hier über das Formular an. Wenn Sie vom ermäßigten Preis profitieren möchten, nennen Sie bitte auch Ihre Abonnentennummer.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 15 Personen. Falls diese Teilnehmerzahl nicht erreicht wird, muss die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise verschoben werden (es entstehen Ihnen hierbei keinerlei Stornierungskosten!).