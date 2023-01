Leserexkursion am 10. März 2023: Erkunden Sie mit Spektrum das Radioteleskop Effelsberg

Frau

Herr

Divers

Hiermit bestätige ich, dass ich Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen habe.

Jetzt anmelden

Wenn Sie als Abonnentin oder Abonnent an dieser Leserexkursion teilnehmen möchten, füllen Sie bitte folgendes Formular inkl. Abonnentennummer aus:Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: Spektrum Plus Weitere Vorteile für Sie als Abonnentin bzw. Abonnent finden Sie auf der Seite Spektrum Plus Verpassen Sie kein Event mehr und abonnieren Sie unseren Newsletter Spektrum Plus