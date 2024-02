Leserexkursion am 19. April 2024: Besuchen Sie mit Spektrum das DESY in Hamburg

DESY zählt zu den weltweit führenden Beschleunigerzentren. Mit den DESY-Großgeräten erkunden Forscherinnen und Forscher den Mikrokosmos in seiner ganzen Vielfalt – vom Wechselspiel kleinster Elementarteilchen über das Verhalten neuartiger Nanowerkstoffe bis hin zu jenen lebenswichtigen Prozessen, die zwischen Biomolekülen ablaufen. Die Beschleuniger wie auch die Nachweisinstrumente, die DESY entwickelt und baut, sind einzigartige Werkzeuge für die Forschung: Sie erzeugen das stärkste Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen auf Rekordenergien und öffnen völlig neue Fenster ins Universum.



Am 19. April haben Abonnentinnen und Abonnenten der Spektrum-Magazine die Gelegenheit, das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg kennen zu lernen. Der zirka dreistündige Besuch vermittelt umfangreiche Einblicke in die Arbeit des Forschungszentrums für Elementarteilchenphysik und ist ab einem Alter von 16 Jahren geeignet. Nach einem einführenden Vortrag werden die Teilnehmer in Gruppen zu den Experimentierstätten geführt.

Die Tour ist etwa 1,5 Kilometer lang und führt größtenteils über unebenes Außengelände. Für den Besuch des HERA-Tunnels müssen Treppen über sieben Stockwerke gelaufen werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten daher gut zu Fuß sein und flache, bequeme Schuhe tragen.

Verbindliche Anmeldung:

Freitag, 19. April 2024, 12:00 UhrDeutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)Notkestraße 8522607 HamburgBitte beachten: Die Notkestraße ist bis Juli 2024 teilweise gesperrt. Mit Auto, Rad oder zu Fuß kann man weiterhin über den Seiteneingang aus Richtung der Trabrennbahn anreisen. Der Bus hält in dieser Zeit jedoch NICHT vor dem Haupteingang. Es empfiehlt sich daher, über den Seiteneingang anzureisen.

Die Teilnahme an der Führung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei und ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen! Für gehbehinderte Personen ist eine Teilnahme leider nicht möglich. Es müssen zirka 10 000 Schritte gegangen werden, darunter viele Treppen. Es gibt zwischendurch keine Sitzgelegenheiten oder Pause. Im Notfall müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sein, Treppen über sechs Stockwerke hinaufzusteigen.

Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.