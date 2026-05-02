Leserexkursion am 21. Mai, TECHNOSEUM Mannheim: TECHNOarena – Show: Geschüttelt oder gerührt? im TECHNOSEUM Mannheim

Science-Show der TH Mannheim im TECHNOSEUM über Chemische Wirkstoffe auf dem Weg vom Labor in die Großproduktion



Neue Medikamente werden normalerweise in aufwendigen Laborverfahren entwickelt. Dabei entstehen nur winzige Mengen des Wirkstoffs. Soll dieser dann in Millionen Tabletten verwendet werden, müssen Lösungen der Großproduktion her: Aus Pipette, Löffel und Reagenzglas werden dabei hunderte Tonnen Chemikalien und gigantische Rührwerke. Prof. Dr. Thorsten Röder arbeitet am Institut für Chemische Verfahrenstechnik der Technischen Hochschule Mannheim und gibt Einblicke, wie man derartige Produktionsverfahren plant, trotz großer Mengen akkurat arbeitet, und wo auch mal kreative Lösungen weiterhelfen.Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das TECHNOSEUM vorab zu besuchen und an einer exklusiven Führung teilzunehmen.

Programm:

ab 9:00 Uhr: Möglichkeit zur Erkundung des TECHNOSEUM in Eigenregie



15:00-16:15 Uhr: Offizielle Begrüßung und exklusive Führung zu Erfindungen des Industriezeitalters



17:00-18:30 Uhr: TECHNOarena Late Shift: TECHNOarena – Show (präsentiert von der TH Mannheim) – Geschüttelt oder gerührt? – Chemische Wirkstoffe auf dem Weg vom Labor in die Großproduktion (Vortrag und Diskussion)



18:30: Ende der Veranstaltung



