Leserexkursion am 21. Mai, TECHNOSEUM Mannheim: TECHNOarena – Show: Geschüttelt oder gerührt? im TECHNOSEUM Mannheim
Science-Show der TH Mannheim im TECHNOSEUM über Chemische Wirkstoffe auf dem Weg vom Labor in die Großproduktion
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das TECHNOSEUM vorab zu besuchen und an einer exklusiven Führung teilzunehmen.
Programm:
ab 9:00 Uhr: Möglichkeit zur Erkundung des TECHNOSEUM in Eigenregie
15:00-16:15 Uhr: Offizielle Begrüßung und exklusive Führung zu Erfindungen des Industriezeitalters
17:00-18:30 Uhr: TECHNOarena Late Shift: TECHNOarena – Show (präsentiert von der TH Mannheim) – Geschüttelt oder gerührt? – Chemische Wirkstoffe auf dem Weg vom Labor in die Großproduktion (Vortrag und Diskussion)
18:30: Ende der Veranstaltung
Termin:
Donnerstag, 21. Mai, 15 Uhr (es besteht die Möglichkeit bereits ab 9 Uhr das TECHNOSEUM in Eigenregie zu erkunden)
Eintritt:
Regulär € 25,-
Reduziert € 20,- (Für Abonnentinnen und Abonnenten des Verlages Spektrum der Wissenschaft)
Der Preis gilt für den Museumseintritt ab 9 Uhr sowie die Führung um 15 Uhr und die TECHNOarena um 17 Uhr.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom Verlag.
Ort:
TECHNOSEUM – Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim
Stiftung des öffentlichen Rechts
Museumsstraße 1
68165 Mannheim
Anmeldung:
Die Teilnehmerzahl für die Führung ist auf 30 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostengünstiger. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
Bitte füllen Sie für die Anmeldung folgendes Formular aus (falls Sie vom ermäßigten Preis profitieren möchten, geben Sie auch Ihre Abonummer an):
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: live@spektrum.de
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