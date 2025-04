Leserexkursion am 22. Mai, Remscheid: Besuch des Deutschen Röntgen-Museums

Besuchen Sie die geheimnisvolle Welt des Unsichtbaren!

Selbst aktiv werden, experimentieren und sich auf die Spuren eines großen Entdeckers begeben – so lautet das Motto in Remscheid. Besuchen Sie mit uns das Deutsche Röntgen-Museum in Remscheid-Lennep, dem Geburtsort des Entdeckers der Röntgenstrahlen.

Hier werden Besuchende auf eine spannende Erfahrungs- und Erlebnisreise mitgenommen. Die Welt des Unsichtbaren sowie die Themen Medizin, Naturwissenschaft und Technik werden greifbar und für alle Besuchende zu einem spannenden Projekt. Im Museum geht es vor allem darum, selbst aktiv zu werden – probieren Sie es aus!

Anschließend kann noch das Geburtshaus von Wilhelm Conrad Röntgen besichtigt werden.

Termin:

Donnerstag, 22. Mai, 15:30 Uhr



Ort:

Deutsches Röntgen-Museum

Schwelmer Straße 41

42897 Remscheid



Anmeldung:

An dieser Leserexkursion können alle interessierten Abonnenten und Abonnentinnen des Verlags Spektrum der Wissenschaft teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen! Die Leserexkursion ist kostenlos, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Für Ihre Teilnahme füllen Sie bitte das Formular inkl. Abonummer aus:



Frau

Herr

Divers

Hiermit bestätige ich, dass ich Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen habe.

Jetzt anmelden

Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de