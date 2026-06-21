Leserexkursion am 22. September: Besichtigung des Rudolf-Fettweis-Werks Forbach (RFW)

Stromspeicher mit Schwarzwald-Flair im Pumpspeicherkraftwerk Forbach

Pumpspeicherkraftwerke sind eine ausgereifte Möglichkeit, Energie in großem Umfang zu speichern und bei Bedarf schnell bereitzustellen.

Sind Sie neugierig, wie das funktioniert? In unserem traditionsreichen Pumpspeicherkraftwerk im Schwarzwald entdecken Sie ein ausgeklügeltes System aus Stauseen, Stollen, Ausgleichsbecken, Kraftwerksanlagen und Rohrleitungen. Sie erfahren, wie zwei Fischlifte unsere Anlage für Fische durchgängig machen. Darüber hinausinformieren wir Sie über unseren Neubau am Standort Forbach.

Programm: