Leserexkursion am 22. September: Besichtigung des Rudolf-Fettweis-Werks Forbach (RFW)
Stromspeicher mit Schwarzwald-Flair im Pumpspeicherkraftwerk Forbach
Pumpspeicherkraftwerke sind eine ausgereifte Möglichkeit, Energie in großem Umfang zu speichern und bei Bedarf schnell bereitzustellen.
Sind Sie neugierig, wie das funktioniert? In unserem traditionsreichen Pumpspeicherkraftwerk im Schwarzwald entdecken Sie ein ausgeklügeltes System aus Stauseen, Stollen, Ausgleichsbecken, Kraftwerksanlagen und Rohrleitungen. Sie erfahren, wie zwei Fischlifte unsere Anlage für Fische durchgängig machen. Darüber hinausinformieren wir Sie über unseren Neubau am Standort Forbach.
Programm:
• Informationsvortrag (aktuelle Energiethemen, Historie Standort, Neubau Kavernenkraftwerk, -speicher)
• Rundgang durch die Kraftwerksanlage in Forbach
• Besichtigung der Schwarzenbachtalsperre
Termin:
Dienstag, 22. September, 13:30 bis ca. 17:00 Uhr
Ort:
Eckstraße 33, 76596 Forbach
Anmeldung:
Die Teilnahme an der Führung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten (ab 15 Jahre) von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl kann pro Abonummer nur eine Person teilnehmen! Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de
Zurück zur AboVorteilswelt
Verpassen Sie kein Event mehr und abonnieren Sie unseren AboVorteile Newsletter.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.