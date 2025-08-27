Leserexkursion am 23. September 2025: Besuch beim GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung

Das viertgrößte Linsenteleskop der Welt, originalgetreu restauriert in der beeindruckenden Drehkuppel. Der Einsteinturm mit seinem Sonnenteleskop. Der Keller mit dem Versuchsaufbau, der die Existenz des Äthers beweisen sollte und als Schlüsselexperiment für die Entstehung der Relativitätstheorie gilt: Das sind einige Glanzlichter der Tour über den Wissenschaftscampus Albert Einstein auf dem Telegrafenberg in Potsdam.

Hier befinden sich noch heute Institute und Forschungszentren von Weltrang, die die Erde, Naturgefahren, das Klima und den Kosmos erforschen. Hier ist auch die Wirkungsstätte des Geodäten Friedrich Robert Helmert, in der noch heute das Department „Geodäsie“ des GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung untergebracht ist. Hier wurde der weltweite Referenzwert für die Schwerkraft der Erde (galt von 1909 bis 1971) ermittelt.

Blicken Sie hinter Türen, die sonst verschlossen sind, sprechen Sie mit Forschenden über ihre Arbeit – und erfahren Sie, wie der Telegrafenberg zu seinem Namen kam.



Termin:

Dienstag, 23. September, 9:30 Uhr



Ort:

GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung

Stiftung des öff. Rechts Land Brandenburg

Telegrafenberg

14473 Potsdam



Anmeldung:

Die Teilnahme an der Führung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl kann pro Abonummer nur eine Person teilnehmen!

Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Frau

Herr

Divers

Hiermit bestätige ich, dass ich Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen habe.

Jetzt anmelden



Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de