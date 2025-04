Leserexkursion am 27. Mai: Besichtigung des Gravitationswellen-Detektors GEO600

Der deutsch-britische Gravitationswellen-Detektor GEO600 südlich von Hannover ist die Technologieschmiede der internationalen Forschungsgemeinschaft. In diesem Projekt entwickelte und getestete Technologien werden heute in allen großen Gravitationswellen-Detektoren der Welt eingesetzt und ermöglichen so einen ganz neuen Blick auf unser Universum.

Die Besichtigung von GEO600 beginnt mit einem kurzen Einführungsvortrag über Gravitationswellen und die mit ihnen mögliche neue Astronomie. Danach folgt eine ausführliche Führung, bei der an verschiedenen Stationen auf dem Detektorgelände und im Zentrallabor die Funktionsweise eines Gravitationswellen-Detektors im Mittelpunkt steht.

Termin:

Dienstag, 27. Mai, 10 Uhr (Dauer 90 bis maximal 120 Minuten)



Ort:

GEO600

31157 Ruthe/Sarstedt, Schäferberg

Anfahrt



Verbindliche Anmeldung:

Die Teilnahme an der Besichtigung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl kann pro Abonummer nur eine Person teilnehmen!

Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.