Leserexkursion am 7. Februar 2024, Braunschweig: Standortbesichtigung beim DLR in Braunschweig

Um neueste Ideen und Entwicklungen in den Bereichen Luftfahrt, Verkehr, Raumfahrt und Energie voranzutreiben, stehen den Forscherinnen und Forschern in Braunschweig unter anderem Fahr- und Flugversuchsträger, Eisenbahnlabore, Windkanäle, Rotorversuchsstände, Fahr- und Flugsimulatoren oder auch Prüfstände für die Werkstoff- und Lärmforschung zur Verfügung.

Am drittgrößten Standort des DLR arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Braunschweig in den Bereichen Luftfahrt, Verkehr, Raumfahrt und Energie. Über 1250 hochqualifizierte Mitarbeitende setzen am Forschungsflughafen die Tradition der 1936 gegründeten Deutschen Forschungsanstalt für Luftfahrt (DFL) fort.

Besuchen Sie im Februar das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) in Braunschweig.

Termin:

Mittwoch, 7. Februar 2024, 10:00 Uhr



Ort:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Lilienthalplatz 7

38108 Braunschweig

An­rei­se und La­ge



Anmeldung:

An dieser Leserexkursion können alle interessierten Abonnenten und Abonnentinnen (ab 16 Jahre) des Verlags Spektrum der Wissenschaft teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 19 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen! Die Leserexkursion ist kostenlos, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de