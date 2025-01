Leserexkursion zum DKFZ am 11. März 2025, Heidelberg: Leserexkursion zum Deutschen Krebsforschungszentrum

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland und Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Die mehr als 3.300 Mitarbeiter:innen, davon 1.500 Wissenschaftler:innen, erforschen in über 100 Abteilungen und Arbeitsgruppen wie Krebs entsteht, erfassen Krebsrisikofaktoren und suchen nach Strategien, die verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken.

In einem zweistündigen Besuchsprogramm für unsere Spektrum Abonnentinnen und Abonnenten gibt es allgemeine Informationen über das DKFZ sowie einen wissenschaftlichen Vortrag, der spezifisch für diese Gruppe ausgewählt ist.

Dienstag, 11. März 2025, 14-16 UhrDeutsches KrebsforschungszentrumStiftung des öffentlichen RechtsIm Neuenheimer Feld 28069120 HeidelbergDie Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen





Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de