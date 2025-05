Leserexkursion zum EMBL am 23. Juni, Heidelberg: Leserexkursion zum Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie

EMBL

Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) ist Europas Forschungseinrichtung für Lebenswissenschaften. Das EMBL ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 29 Mitgliedsstaaten, die an sechs europäischen Standorten tätig ist. Der größte Standort und Hauptsitz Heidelberg wurde 1974 gegründet.

Die Ausstellung „Die Welt der Molekularbiologie“

Mit der lebendigen Dauerausstellung "Die Welt der Molekularbiologie" werden die Lebenswissenschaften in all ihren Facetten mit Schwerpunkt auf der Forschung des EMBL gezeigt.

Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern werden die Besuchenden mit auf eine Reise durch verschiedene Maßstäbe des Lebens, von Molekülen bis zu Ökosystemen, genommen. Ferner werden bildgebende Technologien vorgestellt, die abzubilden helfen, welche Prozesse den Körper am Leben halten. Mehr als 45 Exponate vermitteln wissenschaftliche Inhalte einfach und verständlich mithilfe einer Kombination aus Bildern, Animationen, interaktiven Spielen und virtueller Realität.

Die Ausstellung befindet sich in einem aktiven Forschungszentrum, dem EMBL Imaging Centre. Das Gebäude wurde 2022 fertiggestellt und ist der neueste Bau auf dem Campus. Es beherbergt bildgebende Technologien und bietet Gastforschenden aus ganz Europa Zugang zu hochmodernen Elektronen- und Lichtmikroskopen. Interdisziplinäre Teams mit Forschenden aus den Bereichen Chemie, Molekularbiologie und Elektrotechnik unterstützen mit ihrer Expertise bei der Präparierung der Proben und der Bedienung der Geräte. Durch große Fenster können die Besuchenden den Forschenden bei der Arbeit an den Mikroskopen zusehen.

Termin:

Montag, 23. Juni 2025, 13 Uhr

Ort:

Meyerhofstraße 1

69117 Heidelberg