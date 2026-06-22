Leserexkursion zum GSI am 5. August: Leserexkursion zum Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
Besuchen Sie im August das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt!
In einem Einführungsvortrag wird es zuerst einen Überblick über die Anlagen und die aktuelle Forschung bei GSI und FAIR geben. Anschließend werden Sie auf einem Rundgang zu ausgewählten Forschungsstationen geführt und können einen Blick auf die Baustelle von FAIR werfen.
Die Gesamtdauer beträgt etwa zwei Stunden.
Termin:
Mittwoch, 5. August, 10 Uhr
Ort:
FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research,
und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
Planckstraße 1
64291 Darmstadt
Anmeldung:
Die Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!
Für den Einlass auf das Gelände ist gültiger Lichtbildausweis Pflicht. Die Teilnahmeliste muss eine Woche vor dem Besuch eingereicht werden!
Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
Für die Anmeldung füllen Sie bitte unten stehendes Formular inkl. Abonummer aus:
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