Leserexkursion zum GSI am 5. August: Leserexkursion zum Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Die Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!

Für den Einlass auf das Gelände ist gültiger Lichtbildausweis Pflicht. Die Teilnahmeliste muss eine Woche vor dem Besuch eingereicht werden!

Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.