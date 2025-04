Leserexkursion zum GSI am 5. Mai 2025, Darmstadt: Leserexkursion zum Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Besuchen Sie im Mai das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt!

In einem Einführungsvortrag wird es zuerst einen Überblick über die Anlagen und die aktuelle Forschung bei GSI und FAIR geben.

Anschließend werden Sie auf einem Rundgang zu ausgewählten Forschungsstationen geführt und können einen Blick auf die Baustelle von FAIR werfen.

Die Gesamtdauer beträgt etwa zwei Stunden.

Montag, 5. Mai 2025, 10 UhrFAIR – Facility for Antiproton and Ion Research,und GSI Helmholtzzentrum für SchwerionenforschungPlanckstraße 164291 DarmstadtDie Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen





Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de