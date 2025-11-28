Leserexkursion zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf am 2. Februar 2026: Besuch des Hochfeld-Magnetlabors & Ionenstrahlzentrums
Was passiert, wenn man Materialien extrem hohen Magnetfeldern aussetzt? Im Hochfeld-Magnetlabor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) wird genau das erforscht – mit Magnetfeldern, die millionenfach stärker sind als das Erdmagnetfeld. Die dafür erforderliche Energie wird von der weltweit größten Kondensatorbank bereitgestellt, die speziell für das Hochfeld-Magnetlabor gebaut wurde. In dieser international herausragenden Forschungsumgebung untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neuartige Materialien, etwa für die Mikroelektronik, oder Phänomene wie die Supraleitung.
Auch im Ionenstrahlzentrum am HZDR werden Materialien genauer untersucht. Das Ionenstrahlzentrum ist ein international führendes Kompetenzzentrum für die Anwendung von Ionenstrahlen in der Materialforschung. Mit Ionenstrahlen können Materialoberflächen gezielt verändert werden. So lassen sich zum Beispiel Hochleistungswerkstoffe, Materialien für die Halbleitertechnologie oder Mikro- und Nanostrukturen in Materialien maßgeschneidert herstellen. Hochenergetische Ionen werden aber auch zur Untersuchung von Materialien und Strukturen genutzt.
Bei einer exklusiven Führung können Sie mehr über diese beiden außergewöhnlichen Labore erfahren.
Termin:
Montag, 2. Februar, 10-13 Uhr
Ort:
Bautzner Landstraße 400
01328 Dresden
Verbindliche Anmeldung:
Die Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de
