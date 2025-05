Leserexkursion zum KIT am 28. Mai, Karlsruhe: Leserexkursion zum Thema "Infrastruktur für Spitzenforschung", KIT

Nehmen Sie an einer Campusführung zum Thema "Infrastruktur für Spitzenforschung" am Karlsruher Institut für Technologie teil.

Folgendes Programm bieten wir an:

14.00 Uhr:

Begrüßung der Gäste und Einführungsvortrag über die Arbeitsschwerpunkte des Karlsruher Institut für Technologie, Campus Nord

14.30 Uhr:

Besichtigung der Forschungsanlagen:

Grid-Computing-Zentrum Karlsruhe (GridKa) – deutscher Knoten des Weltcomputers für die Teilchenphysiker

Hochleistungsrechner Karlsruhe (HoreKa) – ein Supercomputer für viele Fachgebiete

Mittwoch, 28. Mai, 14 Uhr
Campus Nord
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt (FTU)
76344 Eggenstein-Leopoldshafen





Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de