Manon Bischoff im Gespräch mit Demian Nahuel Goos am 1. Juni : Mathematik in Sport und Freizeit
Mathematik spielt in unserem Alltag überall mit, oft ohne dass wir es bemerken. Vom perfekten Rund des Fußballs über taktische Spielformationen bis hin zur Technik hinter dem Videobeweis: Zahlen und Formeln stecken allein beim Fußball in jedem Detail. Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff spricht mit dem Mathematiker Demian Nahuel Goos über die verblüffend praktischen Seiten der Mathematik.
Termin:
Termin:
Montag, 1. Juni um 18:00 Uhr
Referentin:
Manon Bischoff
Redakteurin für die Bereiche Mathematik, Informatik und Physik
Ort:
Digital – nach Anmeldung via Teams Webinar
Anmeldung:
Diese WebSession ist für alle Leserinnen und Leser kostenfrei.
Hier gelangen Sie direkt zur Registrierungsseite
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen im Rahmen von »Spektrum Live«.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: live@spektrum.de
Weitere Veranstaltungen und Kurse von »Spektrum Live« finden Sie hier:
»Spektrum Live«
Vorteile für Abonnentinnen und Abonnenten finden Sie auf der Seite
»AboVorteile«.
Zurück zu »Spektrum Live«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.