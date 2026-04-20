Manon Bischoff im Gespräch mit Demian Nahuel Goos am 1. Juni : Mathematik in Sport und Freizeit

Mathematik spielt in unserem Alltag überall mit, oft ohne dass wir es bemerken. Vom perfekten Rund des Fußballs über taktische Spielformationen bis hin zur Technik hinter dem Videobeweis: Zahlen und Formeln stecken allein beim Fußball in jedem Detail. Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff spricht mit dem Mathematiker Demian Nahuel Goos über die verblüffend praktischen Seiten der Mathematik.

Termin:

Montag, 1. Juni um 18:00 Uhr



© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Manon Bischoff Referentin:

Manon Bischoff

Redakteurin für die Bereiche Mathematik, Informatik und Physik



Ort:

Digital – nach Anmeldung via Teams Webinar



Anmeldung:

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