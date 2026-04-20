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Manon Bischoff im Gespräch mit Demian Nahuel Goos am 1. Juni : Mathematik in Sport und Freizeit

Eine Vielzahl bunter Zahlen in Blau, Rot und Gelb ist spiralförmig auf einem weißen Hintergrund angeordnet. Die Zahlen scheinen sich in die Mitte des Bildes zu drehen und erzeugen einen hypnotischen Effekt. Die Anordnung der Zahlen wirkt zufällig, aber die spiralförmige Struktur verleiht dem Bild eine geordnete Dynamik.
© Flavio Coelho / Getty Images / Moment (Ausschnitt)
Mathematik spielt in unserem Alltag überall mit, oft ohne dass wir es bemerken. Vom perfekten Rund des Fußballs über taktische Spielformationen bis hin zur Technik hinter dem Videobeweis: Zahlen und Formeln stecken allein beim Fußball in jedem Detail. Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff spricht mit dem Mathematiker Demian Nahuel Goos über die verblüffend praktischen Seiten der Mathematik.

Termin:
Montag, 1. Juni um 18:00 Uhr

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)
Manon Bischoff
Referentin:
Manon Bischoff
Redakteurin für die Bereiche Mathematik, Informatik und Physik

Ort:
Digital – nach Anmeldung via Teams Webinar

Anmeldung:
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