Online Tasting und Vortrag am 17. September: Die Wissenschaft vom Whisky - Online Tasting

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Whisky ist ein komplexes Getränk – er überspannt das gesamte Spektrum von fruchtigen Noten bis zu herben Raucharomen. Doch welche Stoffe erzeugen Geruch und Geschmack der verschiedenen Whiskys, und wie kommen sie ins Glas? Der Chemiker und Journalist Lars Fischer erklärt die molekularen Hintergründe des schottischen Nationalgetränks und beantwortet nebenbei auch die alte Streitfrage: mit Wasser – ja oder nein?



Frank Saß arbeitete viele Jahre bei Kollegen und auf Messen, Caroline Schwarz war Markenbotschafterin (SMWS) und betrieb einen Onlinehandel. Ende 2020 eröffnete sie mit Frank Saß »als Kopf und Geist« des Ladens ihr Geschäft im Prenzlauer Berg.

Von The Whisky Chamber – ausgezeichnet als »Dealer of the Year 2022«, »Dealer of the Year 2023« und »Dealer of the Year 2024« – gibt es Eigenabfüllungen.



Frank Saß wird Ihnen eine Woche vor dem Tasting das Set zusenden und Sie mit dem Thema: »Reise durch Schottland« durch den Abend leiten.