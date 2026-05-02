Online Tasting und Vortrag am 17. September: Die Wissenschaft vom Whisky - Online Tasting
Whisky ist ein komplexes Getränk – er überspannt das gesamte Spektrum von fruchtigen Noten bis zu herben Raucharomen. Doch welche Stoffe erzeugen Geruch und Geschmack der verschiedenen Whiskys, und wie kommen sie ins Glas? Der Chemiker und Journalist Lars Fischer erklärt die molekularen Hintergründe des schottischen Nationalgetränks und beantwortet nebenbei auch die alte Streitfrage: mit Wasser – ja oder nein?
Frank Saß arbeitete viele Jahre bei Kollegen und auf Messen, Caroline Schwarz war Markenbotschafterin (SMWS) und betrieb einen Onlinehandel. Ende 2020 eröffnete sie mit Frank Saß »als Kopf und Geist« des Ladens ihr Geschäft im Prenzlauer Berg.
Von The Whisky Chamber – ausgezeichnet als »Dealer of the Year 2022«, »Dealer of the Year 2023« und »Dealer of the Year 2024« – gibt es Eigenabfüllungen.
Frank Saß wird Ihnen eine Woche vor dem Tasting das Set zusenden und Sie mit dem Thema: »Reise durch Schottland« durch den Abend leiten.
Termin (Anmeldeschluss: 16. August):
Donnerstag, 17. September, 20 Uhr (Dauer zirka zwei Stunden)
Ort:
Das Online-Tasting wird über Microsoft Teams stattfinden. Es gibt maximal 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um einen Austausch zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an dem Abend mit Ihrer Kamera und dem Mikrofon einzuschalten.
Preis:
regulär € 91,– (inkl. Versandkosten)
ermäßigt € 81,– (inkl. Versandkosten für Abonnentinnen und Abonnenten der Verlagspublikationen)
Der Versand kann nur innerhalb Deutschlands erfolgen!
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom Verlag.
Im Preis enthalten sind der Versand von 4* 4cl inkl Nosinglas, eine Pipette sowie der Vortrag von Lars Fischer. Tastingnotes der Whisky werden im Anschluss an das Tasting per Mail an die Teilnehmer versendet.
Anmeldung für das Online-Tasting:
Dieses Event ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten des Verlags Spektrum der Wissenschaft kostengünstiger.
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 22 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
Bitte füllen Sie für die Anmeldung folgendes Formular aus (falls Sie vom ermäßigten Preis profitieren möchten, geben Sie auch Ihre Abonummer an):
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: live@spektrum.de
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