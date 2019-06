Redaktionsbesuch Gehirn&Geist am 2. September 2019: Treffen Sie Chefredakteur Carsten Könneker

Möchten Sie einmal hinter die Kulissen des Verlages blicken und erfahren, wie das Magazin Gehirn&Geist entsteht? Wir laden Sie zu einem Besuch der Gehirn&Geist-Redaktion in Heidelberg ein. Carsten Könneker, Chefredakteur von Gehirn&Geist, wird Sie in Empfang nehmen und Ihnen einen ausführlichen Einblick in die Arbeitsweise und Abläufe der Redaktion geben. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Termin:

2. September 2019, 14:00 bis 16:30 Uhr, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg



Verbindliche Anmeldung:

Der Redaktionsbesuch ist für alle Abonnenten des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Alle weiteren Informationen (z.B. Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Wenn Sie als Abonnent am Redaktionsbesuch teilnehmen möchten, füllen Sie bitte folgendes Formular inkl. Abonnentennummer aus: