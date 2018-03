Möchten Sie erfahren, wie die Seiten von Spektrum.de entstehen? Wie eine tagesaktuelle Redaktion arbeitet, welche Quellen sie nutzt und welche Daten sie für die Berichterstattung erhebt? Wir laden Sie zu einem Besuch der Spektrum.de-Redaktion in Heidelberg ein. Redaktionsleiter Daniel Lingenhöhl wird Sie in Empfang nehmen und Ihnen einen ausführlichen Einblick in die Arbeitsweise und Abläufe der Online-Redaktion geben. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Verbindliche Anmeldung:

12. Juni 2018, 10.00 bis 12.30 Uhr

Der Redaktionsbesuch ist für alle Abonnenten des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Alle weiteren Informationen (z. B. Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Wenn Sie uns in Heidelberg besuchen möchten, füllen Sie bitte folgendes Formular aus:

Frau

Herr

Absenden



Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: plus@spektrum.de