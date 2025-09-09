Veranstaltung am KIT zum Thema Humanoide Robotik am 8. Oktober in Karlsruhe: Künstliche Intelligenz für den Menschen

Robotik und KI-Forschung am KIT

Künstliche Intelligenz, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt: Professoren des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zeigen in Vorträgen und interaktiven Demonstrationen das breite Spektrum moderner KI-Forschung – von humanoiden Robotern, die durch Beobachtung des Menschen lernen, über barrierefreie und inklusive Technologien bis hin zur KI-gestützten Sprachtechnologie und Materialentdeckung. Das KIT-Zentrum "Information · Systems · Technologies" (KCIST) und das Robotics Institute Germany (RIG) präsentieren wegweisende Forschung an der Schnittstelle von Robotik und KI, die bereits heute unseren Alltag prägt und die Zukunft gestaltet.





Teilnehmende Professoren mit Übersicht der Forschungsbereiche:

leitet die Forschungsgruppe „Hochperformante Humanoide Technologien" am Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) und entwickelt 24/7 humanoide Robotersysteme zur Unterstützung des Menschen im Alltag und bei der Arbeit. Seine humanoiden Roboter integrieren künstliche Intelligenz, Informatik und Mechatronik, um vielseitige Aufgaben in der realen Welt auszuführen und dabei von Menschen, aus Erfahrung und durch Interaktion mit der Umgebung zu lernen. Er ist der Entwickler der ARMAR-Roboterfamilie und Sprecher des RIG sowie wissenschaftlicher Sprecher des KCIST.leitet die Forschungsgruppe "Mensch-Maschine-Interaktion und Barrierefreiheit" am Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR). Ihre Forschung im Bereich Mensch-Computer-Interaktion (HCI) zielt darauf ab, verschiedenen Zielgruppen den Zugang zu interaktiven Technologien im Kontext von Arbeit, Freizeit und Kultur zu ermöglichen. Sie erforscht, wie körperliche Unterschiede, Technologie und gesellschaftliche Teilhabe zusammenhängen und wie assistive Technologien die Lebensqualität behinderter Menschen verbessern können.leitet die Forschungsgruppe „Künstliche Intelligenz für Sprachtechnologien" am Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR). Seine Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von Sprachtechnologien mittels künstlicher Intelligenz, insbesondere Deep Learning-Methoden. Die Forschungsschwerpunkte umfassen maschinelle Übersetzung, Übersetzung gesprochener Sprache, automatische Spracherkennung sowie Dialogmodellierung – Technologien, die bereits heute millionenfach im Alltag genutzt werden.leitet die Forschungsgruppe „Artificial Intelligence for Materials Sciences" am Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) und entwickelt KI-Methoden für Anwendungen in den Natur- und Materialwissenschaften. Seine Forschung umfasst die datengetriebene Vorhersage von Materialeigenschaften, computergestütztes Materialdesign und beschleunigte Materialsimulationen auf atomarer Ebene. Besonderer Fokus liegt auf der direkten Kopplung von maschinellem Lernen mit Simulationen und Experimenten, um die Materialforschung effizienter und präziser zu gestalten.– Vorträge der vier ProfessorInnen von jeweils ca. 20-30 Minuten– Tour durch einige Labore (90 – 120 Minuten)– kleiner Mittagssnack– FragerundeMittwoch, 8. Oktober, 10-15 UhrKarlsruher Institut für Technologie (KIT)InformatiKOM IAdenauerring 1276131 KarlsruheRegulär € 19,-Ermäßigt € 15,- (für Abonnentinnen und Abonnenten der Verlagspublikationen)Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom Verlag.Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostengünstiger. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.Bitte füllen Sie für die Anmeldung folgendes Formular aus (falls Sie vom ermäßigten Preis profitieren möchten, geben Sie auch Ihre Abonummer an):

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: live@spektrum.de

