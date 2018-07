Der kleine AstroView

Was geschieht bei einer Mondfinsternis? Warum findet solch ein Ereignis nur bei Vollmond statt, aber trotzdem nicht jeden Monat? Sind Mondfinsternisse häufiger als Sonnenfinsternisse? Und warum zeigt der Mond ein seltsames Farbenspiel?

Fragen, die Klaus Jäger in der ersten Folge von »Der kleine AstroView« beantwortet. Die Redaktion von »Sterne und Weltraum« präsentiert mit dem neuen Format neben den klassischen großen »AstroViews« eine neue Reihe kürzerer Videos, in der interessante und aktuelle Themen aus Astronomie und Weltraumforschung in einfacher Form auf den Punkt gebracht werden.