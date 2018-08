Die Psychologie ist eine wundersame Wissenschaft. Denn fast alles, was sie untersucht, gibt es nur in unserem Kopf. Niemand hat je einen Gedanken, ein Gefühl oder eine Absicht gesehen. Natürlich schreiben wir uns und anderen derlei mentale Zustände bereitwillig zu. Aber gibt es sie wirklich? Dass Psychologen jenseits des beobachtbaren Verhaltens rein geistigen Erscheinungen nachjagen, bedeutet: Viele ihrer Forschungsobjekte gibt es nur, weil wir sie für real halten. Ob Stress, Verdrängung oder Willensfreiheit – solche Konzepte werden in unserem Leben wirksam, indem wir an sie glauben.

Doch die Wunder der Psychologie gehen noch weiter. Sie erschafft mittels der jeweils als gültig erachteten Methoden ihre Gegenstände häufig selbst. So ist Intelligenz einfach das, was ein Intelligenztest misst! Das erklärt auch die rasch wechselnden Moden und Erklärungsmodelle auf diesem Gebiet: Je nachdem, wie man einen psychologischen Begriff definiert, kommt bei Studien oft sehr Unterschiedliches heraus.

In der Öffentlichkeit begegnen Psychologen häufig einer Mischung aus Ehrfurcht und Verachtung. Einerseits glauben viele, die Psychologie könne tiefer in die Seele des Menschen blicken, als dies einem Laien je möglich sei. Andererseits unterstellt man ihr oft bloße Spekulation und »Gestocher im Nebel«. Die aktuelle Krise der Psychologie, ausgelöst durch die mangelnde Reproduzierbarkeit vieler ihrer Befunde, ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Dieser Vortrag erklärt, warum Psychologie weder Hokuspokus noch Hochstapelei ist – sondern eine überaus spannende, eben wundersame Wissenschaft.



