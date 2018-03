Seit moderne biochemische und molekularbiologische Methoden Einblick in den inneren Aufbau von Organismen und Zellen gewähren, erscheint eine Antwort auf die älteste Frage der Menschheit in Reichweite: Woher kommen wir?

In seinem Vortrag erläutert Spektrum.de-Redakteur und Autor Lars Fischer, dass man einen Teil der Antwort bereits im Weltraum findet – die Staubwolken um junge Sterne ebenso wie die Kometen und Asteroiden unseres Sonnensystems enthalten reichlich chemische Vorläufer der Bestandteile des Lebens. Wie aus diesen Molekülen die Bausteine der Zelle entstanden und vor allem wie sie sich zu den ersten Proto-Organismen zusammenfanden, ist allerdings bisher nur bruchstückhaft bekannt. Doch schon diese wenigen Mosaiksteinchen erlauben faszinierende Einblicke in die Zeit, in der auf der jungen Erde unbelebte Materie die ersten Organismen hervorbrachte.

Freitag, der 8. Juni 2018, 20.00 Uhr

LICHTHOF Theater, Mendelssohnstrasse 15, 22761 Hamburg

Regulärer Kartenpreis € 13,50, ermäßigter Preis für Abonnenten der Zeitschriften des Verlags Spektrum der Wissenschaft € 10,00.