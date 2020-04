Pietschnig, J., Gittler, G.: A Reversal of the Flynn Effect for Spatial Perception in German-Speaking Countries: Evidence from a Cross-Temporal IRT-Based Meta-Analysis (1977–2014). In: Intelligence 53, S. 145–153, 2015

Pietschnig, J., Voracek, M.: One Century of Global IQ Gains: A Formal Meta-Analysis of the Flynn Effect (1909–2013). In: Perspectives on Psychological Science 10, S. 282–306, 2015