Kann man herausfinden, wie eine verschwunden Sprache einst klang?

Auf der Welt werden derzeit ungefähr 7000 verschiedene Sprachen gesprochen. Man schätzt, dass jeden Monat zwei von ihnen mit ihrem letzten Sprecher aussterben. Eine Vielzahl von Sprachen sind so schon verschwunden – oft ohne die geringste materielle Spur zu hinterlassen.

Um diese Phantome wieder zum Leben zu erwecken, verwenden Linguisten verschiedene Methoden. Einige der verlorenen Sprachen haben eine Schrift entwickelt, die wir heute entschlüsseln können. Aber ihren Inhalt zu verstehen, bedeutet nicht zwangsläufig, auch zu wissen, wie sich die Sprache anhörte. Dazu benötigen wir historische Dokumente, die ihre Phonetik – die sprachlichen Laute – beschreiben. Allerdings erfahren wir daraus nur etwas über die betreffende Periode, denn die gesprochene Sprache entwickelt sich schnell.

Die beste Methode, um die Laute einer Sprache zu rekonstruieren, ist ihre Tochtersprachen zu vergleichen und daraus auf die wahrscheinlichste Entwicklung zu schließen. Wir können zum Beispiel den lateinischen Laut, den wir mit dem Buchstaben »g« schreiben, aus den romanischen Sprachen ableiten, da sie sich aus dem Lateinischen entwickelten. Die »g«-Laute der romanischen Sprachen spricht man vor den meisten Konsonanten und vor den Vokalen »a«, »o« und »u« als »Plosiv«, als Verschlusslaut, etwa im französischen Wort für Junge, »garçon«. Vor dem »e« und dem »i« jedoch bilden sie einen »Frikativ«, einen Reibelaut, wie im französischen »genre«. Doch dieses weiche »g« wird in jeder romanischen Sprache unterschiedlich ausgesprochen.

Um die Laute einer Sprache zu rekonstruieren, kann man ihre Tochtersprachen hinzuziehen

Daraus folgt: Im historischen Latein handelte es sich um einen Verschlusslaut; erst später entwickelten sich die Reibelaute – weil sie sich vor »e« und »i« bequemer aussprechen lassen: Das frikative »g« ist näher an der Artikulation der hellen Vokale »e« und »i«, da sich die Zunge in diesen Fällen nach vorne bewegt, während das plosive »g« einer Rückwärtsbewegung der Zunge bedarf. Dessen Verschwinden vor »e« und »i« in den lateinischen Tochtersprachen liegt also daran, dass sich »ge« und »gi« als Reibelaut leichter aussprechen lassen.