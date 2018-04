Nehmen alle Menschen Farben gleich wahr?

Warum ist das so? Einer Theorie zufolge müssen sich die Neurone in der Netzhaut nach und nach erst an die Informationen aus den Zapfen anpassen. In den ersten Lebensmonaten geben sie trotz unterschiedlicher Eingangssignale immer das gleiche Ausgangssignal an das Gehirn weiter. Neugeborene können Farben deshalb noch nicht richtig erkennen. Auch wie die Farben heißen, muss ein Kind lernen – und die Grenzen zwischen Grün und Blau können sich je nach Sprache und Kultur unterscheiden.

Menschen nehmen Farben also sehr ähnlich wahr. Eine Ausnahme bilden Personen mit Farbfehlsichtigkeiten wie einer Rotgrünschwäche. Betroffene haben entweder weniger als drei Zapfenarten oder ihre Zapfen reagieren auf andere Wellenlängen. Farbsehschwächen sind oft genetisch verursacht, können aber auch im Lauf des Lebens entstehen.

Die meisten verfügen somit über eine stabile gemeinsame Basis, wenn sie sich über Farben austauschen: Es gibt selten eine Diskussion darüber, ob ein Gegenstand blau oder gelb ist. Für unsere Vorfahren war das wichtig, um anhand der Färbung zu beurteilen, wann eine Frucht reif oder ein Blatt noch jung und essbar war.

Die Frage, ob wir Farben gleich wahrnehmen, hat aber noch eine weitere Komponente, die über die reine Physiologie hinausgeht. Ob unser subjektiver Bewusstseinseindruck von einer Farbe identisch ist, mein Rot also auch Ihr Rot ist, lässt sich mit den gängigen Mitteln der Naturwissenschaft nicht herausfinden. Was für mich Rot ist, erscheint für Sie vielleicht wie mein Türkis. Wir könnten lediglich gelernt haben, diesen Farbeindruck gleich zu benennen. Das bleibt ein bisher ungelöstes philosophisches Problem.