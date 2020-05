Leaper, C., Ayres, M. M.: A meta-analytic review of gender variations in adults' language use: Talkativeness, affiliative speech, and assertive speech. Personality and Social Psychology Review 11, 2007

Mehl, M. R. et al.: Are women really more talkative than men? Science 317, 2007

WEBLINK

Der Sprachforscher Mark Liberman bloggt über linguistische Themen: https://languagelog.ldc.upenn.edu