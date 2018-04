Schaden Handystrahlen dem Gehirn?

Weltweit haben mehr Menschen ein Mobiltelefon als Zugang zu einer funktionierenden Toilette. Zudem halten viele Nutzer ihr Handy oft mehrere Stunden täglich ans Ohr. Wie beunruhigend ist da die Vorstellung, die von den Geräten abgegebene Strahlung könnte das Gehirn beeinflussen oder gar Tumoren verursachen! Solche Ängste halten sich hartnäckig und werden gelegentlich sogar durch wissenschaftliche Studien befeuert. Doch die haben zumeist gravierende methodische Mängel.

Mobilfunk verwendet hochfrequente elektromagnetische Wellen, die sich sehr schnell ausbreiten. Diese nichtionisierende Art von Strahlung besitzt, anders als etwa radioaktive, zu wenig Energie, um Elektronen von Molekülen zu trennen oder das Erbgut zu schädigen. Welche Gesundheitsrisiken sind dann denkbar? Beim Telefonieren absorbiert der Kopf einen Teil der Energie, wodurch sich das Gewebe erwärmt. Das betrifft aber lediglich die Haut und nicht tiefer liegende Strukturen wie das Gehirn. Über diesen thermischen Oberflächeneffekt hinaus haben Wissenschaftler trotz intensiver Forschung bislang keinen Wirkmechanismus von Mobilfunkstrahlen auf den Körper feststellen können.

Sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch das Bundesamt für Strahlenschutz geben Entwarnung: International festgelegte Höchstwerte reichten völlig aus, um etwaige Gesundheitsgefahren auszuschließen. Die Internationale Krebsforschungsorganisation in Diensten der WHO, die IARC, stuft Handystrahlung allerdings als »möglicherweise Krebs erregend« ein. Insbesondere Gliome, die häufigste Art von Hirntumoren, könnten ihr zufolge vielleicht durch Funkwellen entstehen.

Würde Handynutzung tatsächlich die Entstehung von Gehirntumoren fördern, müssten diese seit einigen Jahren vermehrt auftreten – das ist allerdings nicht der Fall

Worauf fußt dieses Urteil? Maßgebend für die Einstufung der Handystrahlung war die in verschiedenen Ländern durchgeführte »Interphone«-Studie. In dieser Untersuchung fand man zwar keinen generellen Zusammenhang zwischen Mobilfunk und Gliomen. Jedoch war die Rate an Krebserkrankungen unter jenen Probanden, die über zehn Jahre hinweg täglich mehr als eine halbe Stunde mit dem Handy telefoniert hatten, leicht erhöht. Dieselbe Untersuchung zeigte andererseits auch, dass Leute, die täglich zwischen 15 und 30 Minuten telefonierten, sogar weniger Gliome entwickelten als solche, die das Mobiltelefon gar nicht nutzten. Ein höchst unklarer Befund also, der sehr leicht zufällig zu Stande gekommen sein könnte. Eine lineare Beziehung zwischen Dosis und vermeintlicher Wirkung war in den Daten jedenfalls nicht zu erkennen. Ein weiterer Grund zum Zweifeln: Würde Handynutzung tatsächlich die Entstehung von Gehirntumoren fördern, müssten diese seit einigen Jahren vermehrt auftreten – das ist allerdings nicht der Fall.