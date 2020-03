Ob Tiere ein ähnlich reiches Innenleben haben wie wir, ist schwer zu ermitteln. Menschen betrauern den Verlust naher Angehöriger, entfernter Bekannter und manchmal sogar den Tod von Personen, die sie nicht einmal persönlich kannten. Die meisten von uns wissen, wie sich das anfühlt. Wir können daher die Trauer anderer erkennen, nachvollziehen und uns über unsere Gefühle austauschen. Aber wie kann man erfahren, ob es Wolf und Wildschwein ähnlich geht?

Tatsächlich harren manche Tiere nach dem Tod eines Nachkommen oder eines anderen Bindungspartners lange in dessen Nähe aus und zeigen dabei mitunter sogar Symptome einer Depression. Das beobachteten Forscher schon bei verschiedenen Spezies, etwa Delfinen, Schimpansen und Elefanten. Zudem gibt es zahlreiche Berichte über Hunde, die nicht von der Seite ihres toten Herrchens oder Frauchens weichen, diese teils aggressiv verteidigen und das Fressen einstellen. An der Konrad Lorenz Forschungsstelle konnten wir männliche Graugänse beobachten, die sich über Tage von ihren Schargenossen zurückzogen und apathisch wurden, nachdem ein Fuchs ihr brütendes Weibchen gerissen hatte – gerade so, als wären sie tief betrübt. Unklar bleibt freilich, ob solche Tiere tatsächlich in unserem Sinne trauern.

Zusammenleben ist erst durch Kontrolle egoistischer Triebe möglich

Plausibel ist allerdings, dass Tiere mit komplexer sozialer Organisation und starken Bindungen untereinander dazu in der Lage sind. Bindungspartner, egal ob Eltern und ihre Jungen, Geschlechtspartner oder Verwandte und Freunde, unterstützen sich auch im Tierreich. Die Anwesenheit der Partner wirkt beruhigend auf die Tiere, und sie versuchen, Trennungen zu vermeiden. Kein Zweifel, dass sie einander wiedererkennen und vermissen. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn sie beim Tod eines Partners teils probieren, mit ihm Kontakt zu halten und ihm Reaktionen zu entlocken, und sogar Trauerverhalten zeigen.

Die Neuroarchitektur hochsozialer Spezies spricht ebenfalls dafür, dass sie in der Lage sind zu trauern. Die Hirnareale, die mit sozialer Interaktion zusammenhängen, sind bei verschiedenen Säugetieren nahezu identisch. Auch bei Vögeln ähneln die entsprechenden Regionen unseren funktionell sehr stark. Zudem weiß man heute, dass Menschen mit anderen Säuge- und selbst Wirbeltieren zumindest die wichtigsten Grundemotionssysteme teilen. Alle Wirbeltiere besitzen ein spezialisiertes Netzwerk im Gehirn, welches für die Steuerung des Sozialverhaltens zuständig ist. Über etwa 500 Millionen Jahre Stammesgeschichte, seit den frühen Fischen, veränderte sich das halbe Dutzend Kerngebiete in Hirnstamm und Zwischenhirn nur wenig.