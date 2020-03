Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Sommerabend mit Freunden um ein herrliches Lagerfeuer versammelt. Plötzlich macht sich ein Gefühl in Ihnen breit, das von Wehmut und Trauer allmählich in eine warme, wohlige Empfindung übergeht – und Sie haben das Bild Ihres verstorbenen Großvaters vor Augen. Sie fühlen sich zurückversetzt in Ihre Kindheit und erinnern sich intensiv daran, wie Sie einst mit Ihrem Opa an solch einem Feuer saßen, Zweige zurechtschnitten und Stockbrot in die Flammen hielten, während er Ihnen Geschichten erzählte.

Wodurch wurde nun diese Erinnerung in Ihnen ausgelöst? Wenig später bemerken Sie, dass jemand heiße Kartoffeln aus der Glut geholt hat und es wunderbar danach duftet. Genau so war es auch damals mit Ihrem Großvater!

Der Geruch hat hier eine lange vergessen geglaubte Erinnerung geweckt, und zwar in ähnlicher Weise, wie es der Ich-Erzähler in Marcel Prousts berühmtem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« berichtet. Darin löst eine in Tee getunkte Madeleine eine intensive Rückschau in die eigene Kindheit aus, weshalb man das Phänomen auch als »Proust-Effekt« bezeichnet.

Warum aber wecken Gerüche oft so lebhafte Erinnerungen? Oder ist das etwa nur ein Gerücht? Denn betrachtet man die wissenschaftlichen Studien zum Thema, so stellt man fest, dass durch Düfte evozierte Erinnerungen tatsächlich gar nicht lebhafter sind als solche, die durch andere Reize wie Wörter oder Bilder angestoßen werden. Allerdings bestätigt die Forschung, dass sich geruchsassoziierte Erinnerungen in anderen Aspekten durchaus von sonstigen unterscheiden: Sie reichen häufig besonders weit zurück, sind emotionaler und im Schnitt auch positiver gefärbt.