Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus

Eine neue Klasse von Magneten, sogenannte Altermagnete, könnte die Physik und Computertechnik grundlegend verändern. Forschende haben festgestellt, dass derem besondere magnetische Eigenschaften bereits in vielen bekannten Materialien vorkommt. Das eröffnet spannende Perspektiven für schnellere, leistungsfähigere und energieeffizientere Speichertechnologien. Außerdem erfahren Sie, wie wichtig Mitochondrien als Multitalente der Zelle für die Gesundheit von Körper und Psyche sind, warum Eisalgen Grönland bedrohen und welche neuen Erkenntnisse die archäologische Forschung zur Domestikation des Pferdes gewonnen hat.