Direkt zum Inhalt
Warenkorb0

Spektrum der Wissenschaft9/2026 Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus

EUR 8,49 (Download)
EUR 10,50 (Print) | AB: 14.08.
EUR 8,49 (Download)
EUR 10,50 (Print) | AB: 14.08.
Aktuelles Angebot

Spektrum der Wissenschaft9/2026 Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus

EUR 10,50 (Print)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus

Eine neue Klasse von Magneten, sogenannte Altermagnete, könnte die Physik und Computertechnik grundlegend verändern. Forschende haben festgestellt, dass derem besondere magnetische Eigenschaften bereits in vielen bekannten Materialien vorkommt. Das eröffnet spannende Perspektiven für schnellere, leistungsfähigere und energieeffizientere Speichertechnologien. Außerdem erfahren Sie, wie wichtig Mitochondrien als Multitalente der Zelle für die Gesundheit von Körper und Psyche sind, warum Eisalgen Grönland bedrohen und welche neuen Erkenntnisse die archäologische Forschung zur Domestikation des Pferdes gewonnen hat.
Download (Abo)
Abonnement

Inhalte dieser Ausgabe

  • AltermagneteAller guten Dinge sind drei
  • ZellbiologieDie Macht der Mitochondrien
  • ArktisBlühende Gletscher, schmelzendes Eis
  • DomestikationAls das Pferd zum Ross wurde
  • QuantenkosmologieEine noch seltsamere Quantentheorie
  • Hybride KriegsführungDie unsichtbare Gefahr aus dem Labor
  • Schlichting!Was die Nebelspuren eines Flugzeugs verraten
  • Die fabelhafte Welt der MathematikDie Retterin der ersten Mondlandung

Alle Vorteile von »Spektrum der Wissenschaft« auf einen Blick

  • Monatlich neues Wissen: 12 Mal im Jahr frische Einsichten
  • Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
  • Einblicke: Neueste Forschungserkenntnisse aus der Wissenschaft
  • Kompetenz: Forschende schreiben über ihre Arbeit
  • Übersicht: Mit Infografiken komplexe Zusammenhänge verstehen
  • Zukunftsweisend: Forschung von heute wird zur Technologie von morgen

Weitere Neuheiten

NEU
Bitte erlauben Sie Javascript, um die volle Funktionalität von Spektrum.de zu erhalten.