Spektrum der Wissenschaft9/2026 Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus
Der dritte Magnet – Eine neue Form von Magnetismus
Eine neue Klasse von Magneten, sogenannte Altermagnete, könnte die Physik und Computertechnik grundlegend verändern. Forschende haben festgestellt, dass derem besondere magnetische Eigenschaften bereits in vielen bekannten Materialien vorkommt. Das eröffnet spannende Perspektiven für schnellere, leistungsfähigere und energieeffizientere Speichertechnologien. Außerdem erfahren Sie, wie wichtig Mitochondrien als Multitalente der Zelle für die Gesundheit von Körper und Psyche sind, warum Eisalgen Grönland bedrohen und welche neuen Erkenntnisse die archäologische Forschung zur Domestikation des Pferdes gewonnen hat.
Inhalte dieser Ausgabe
Alle Vorteile von »Spektrum der Wissenschaft« auf einen Blick
- Monatlich neues Wissen: 12 Mal im Jahr frische Einsichten
- Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
- Einblicke: Neueste Forschungserkenntnisse aus der Wissenschaft
- Kompetenz: Forschende schreiben über ihre Arbeit
- Übersicht: Mit Infografiken komplexe Zusammenhänge verstehen
- Zukunftsweisend: Forschung von heute wird zur Technologie von morgen