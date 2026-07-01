Spektrum der Wissenschaft8/2026 SdW 8/2026 Das Ende der Unendlichkeit
SdW 8/2026 Das Ende der Unendlichkeit
Eine Gruppe von Mathematikern fordert, das Unendliche aus der Mathematik zu verbannen – eine Position, die viele Fachleute für unhaltbar halten. Unser Titelthema beleuchtet die radikalen Thesen der Ultrafinitisten und die Kritik daran. Außerdem: Eine neue Theorie verleiht der Raumzeit eine faszinierende, nichtperiodische Ordnung – ähnlich wie bei Quasikristallen. Ein weiterer Beitrag mahnt vor den Folgen, wenn künstlich erzeugtes, spiegelbildliches Leben auf natürliche Organismen trifft. Und wir fragen: Könnte die Wiederbelebung ausgestorbener Arten tatsächlich der Artenschutz der Zukunft sein?
Inhalte dieser Ausgabe
Alle Vorteile von »Spektrum der Wissenschaft« auf einen Blick
- Monatlich neues Wissen: 12 Mal im Jahr frische Einsichten
- Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
- Einblicke: Neueste Forschungserkenntnisse aus der Wissenschaft
- Kompetenz: Forschende schreiben über ihre Arbeit
- Übersicht: Mit Infografiken komplexe Zusammenhänge verstehen
- Zukunftsweisend: Forschung von heute wird zur Technologie von morgen