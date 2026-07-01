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Spektrum der Wissenschaft8/2026 SdW 8/2026 Das Ende der Unendlichkeit

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EUR 10,50 (Print) | AB: 10.07.
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SdW 8/2026 Das Ende der Unendlichkeit

Eine Gruppe von Mathematikern fordert, das Unendliche aus der Mathematik zu verbannen – eine Position, die viele Fachleute für unhaltbar halten. Unser Titelthema beleuchtet die radikalen Thesen der Ultrafinitisten und die Kritik daran. Außerdem: Eine neue Theorie verleiht der Raumzeit eine faszinierende, nichtperiodische Ordnung – ähnlich wie bei Quasikristallen. Ein weiterer Beitrag mahnt vor den Folgen, wenn künstlich erzeugtes, spiegelbildliches Leben auf natürliche Organismen trifft. Und wir fragen: Könnte die Wiederbelebung ausgestorbener Arten tatsächlich der Artenschutz der Zukunft sein?
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Inhalte dieser Ausgabe

  • UltrafinitismusDas Ende der Unendlichkeit?
  • SpiegelbakterienDie ultimativen Killerkeime
  • Aperiodische MusterIst das Universum ein Quasikristall?
  • De-ExtinktionDie Grenzen der Wiederbelebung
  • Künstliche IntelligenzBlack Box der Erkenntnis
  • Biologische QubitsLeuchtende Moleküle als Quantensensoren
  • WissenschaftsbetrugFalsche Studien, echtes Geschäft
  • Eine Prise ChemieNicht ganz die Kraft der Natur

Alle Vorteile von »Spektrum der Wissenschaft« auf einen Blick

  • Monatlich neues Wissen: 12 Mal im Jahr frische Einsichten
  • Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
  • Einblicke: Neueste Forschungserkenntnisse aus der Wissenschaft
  • Kompetenz: Forschende schreiben über ihre Arbeit
  • Übersicht: Mit Infografiken komplexe Zusammenhänge verstehen
  • Zukunftsweisend: Forschung von heute wird zur Technologie von morgen

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