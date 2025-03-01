Direkt zum Inhalt
Warenkorb0

Spektrum Spezial Physik - Mathematik - Technik3/2025 Den Kosmos entschlüsseln – Vom Sonnensystem in die Tiefen des Universums

EUR 9,80 (Print) | AB: 15.08.
EUR 9,80 (Print) | AB: 15.08.
Aktuelles Angebot

Spektrum Spezial Physik - Mathematik - Technik3/2025 Den Kosmos entschlüsseln – Vom Sonnensystem in die Tiefen des Universums

EUR 9,80 (Print)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Den Kosmos entschlüsseln – Vom Sonnensystem in die Tiefen des Universums

In dieser Ausgabe berichten wir über ferne Galaxien, das Sterben von Sternen, äußerst energiereiche Gammastrahlenblitze und neue Erkenntnisse zur Dunklen Energie. Weiter informieren wir Sie über Raumfahrtmissionen zu anderen Himmelskörpern, beispielsweise die der NASA-Sonde Europa-Clipper, welche den gleichnamigen Jupitermond auf die Existenz von Ozeanen untersuchen soll. Darüber hinaus: Teleskope der Superlative mit denen der Kosmos auch von der Erde aus, immer genauer beobachtet werden kann.
Abonnement

Inhalte dieser Ausgabe

  • AstronomieTumult in der Milchstraße
  • DESI-KollaborationWird die Dunkle Energie schwächer?
  • GammablitzeTödliches Licht explodierender Sterne
  • AstrochemieDie erstaunlich vielfältige Chemie des Weltalls
  • Europa ClipperMission zu einem Mond mit Leben?
  • AsteroidenforschungMission Hera besucht Doppelasteroiden
  • RaumsondeMission zum Asteroiden Psyche
  • MondforschungBlue Ghost 1: Abschied vom Mare Crisium

Alle Vorteile von »Spektrum Spezial Physik, Mathematik, Technik« auf einen Blick

  • Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
  • Regelmäßig: Vierteljährlich Wissenschaft für Sie
  • Vielfältig: Themen aus Physik, Astronomie, Mathematik und Technik
  • Spezialisiert: Ein Themenschwerpunkt pro Ausgabe
  • Erlesen: Ausgewählte Top-Artikel aus »Spektrum der Wissenschaft«

Weitere Neuheiten

NEU
Bitte erlauben Sie Javascript, um die volle Funktionalität von Spektrum.de zu erhalten.