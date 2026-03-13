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Spektrum der Wissenschaft4/2026 Der Ursprung des Lebens

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Spektrum der Wissenschaft4/2026 Der Ursprung des Lebens

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Der Ursprung des Lebens

Lebewesen gehören zu den komplexesten Strukturen, die das Universum hervorgebracht hat. Doch wie kann eine derart vielschichtige Maschinerie entstehen? Wir erläutern den aktuellen Stand der Forschung: wie unser Stoffwechsel aus geochemischen Prozessen hervorging und wie die Verschmelzung früher Urzellen den Weg zu komplexen Eukaryoten ebnete. Außerdem berichten wir über die Wiederkehr eines radikalen Ansatzes, der versucht, die Gravitation mit der Quantenphysik zu vereinen. Erfahren Sie, wie Computernetzwerke mit mathematischen Unendlichkeiten zusammenhängen, warum manipulierte Forschungsarbeiten durch KI rasant zunehmen – und welche Maßnahmen helfen könnten, diese Entwicklung zu stoppen.
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Inhalte dieser Ausgabe

  • Chemische EvolutionLeben ohne Gene
  • Evolution der ZelleFolgenreiche Verschmelzung
  • QuantengravitationDie Rückkehr der Geister
  • Unendliche GraphenEine überraschende Verbindung
  • StrukturvorhersageVerlässliche Vermutungen
  • Gefälschte ForschungWie Betrug die Wissenschaft überschwemmt
  • KommentarDieser Solarboom sollte uns Sorgen machen
  • Theoretische PhysikMithilfe der Stringtheorie das Gehirn verstehen

Alle Vorteile von »Spektrum der Wissenschaft« auf einen Blick

  • Monatlich neues Wissen: 12 Mal im Jahr frische Einsichten
  • Umfangreich: Über 80 Seiten Lesevergnügen
  • Einblicke: Neueste Forschungserkenntnisse aus der Wissenschaft
  • Kompetenz: Forschende schreiben über ihre Arbeit
  • Übersicht: Mit Infografiken komplexe Zusammenhänge verstehen
  • Zukunftsweisend: Forschung von heute wird zur Technologie von morgen

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