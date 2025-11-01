Direkt zum Inhalt
Spektrum der Wissenschaft11/2025 Dunkle Kometen: Geisterfahrer im Sonnensystem

Spektrum der Wissenschaft11/2025 Dunkle Kometen: Geisterfahrer im Sonnensystem

Dunkle Kometen: Geisterfahrer im Sonnensystem

Eine kleine Gruppe von Himmelsobjekten sorgt für Rätselraten unter Fachleuten: Obwohl die Brocken keinen Schweif aus Gas und Staub aufweisen, bewegen sie sich wie Kometen. Was treibt diese Dunklen Kometen an? Könnten sie sogar Hinweise auf den Ursprung des Wassers auf der Erde liefern? Weitere Themen in dieser Ausgabe: Die Ökologin Katja Tielbörger und der Molekularbiologe Detlef Weigel diskutieren darüber, wie ein Kompromiss zur Neuregelung der Grünen Gentechnik aussehen könnte. Sie sind sich einig: Man muss das gesamte System betrachten. Angesichts des Internationalen Jahres der Quantenphysik gehen wir der Frage nach, warum selbst Physiker die Quantenmechanik nicht verstehen – und was ihre Formeln über die Wirklichkeit aussagen. Außerdem stellen wir Ihnen vor, was Mikrofossilien über die Zeitgenossen der Dinosaurier verraten, und wir präsentieren Ihnen die Farbenpracht des altägyptischen Tempels von Esna. Fünf Jahre arbeiteten Restauratoren an der Rekonstruktion. Das Ergebnis ist spektakulär.
Inhalte dieser Ausgabe

  • Mysteriöse Dunkle KometenGeisterfahrer im Sonnensystem
  • Grüne Gentechnik»Wir müssen das ganze System betrachten«
  • QuantenmechanikGegen die Intuition
  • MikrofossilienZeugen vergangener Welten
  • Altes ÄgyptenDas Farbwunder von Esna
  • EvolutionDer Ursprung der Pinguine
  • LanglebigkeitBei Dauerstress lässt das Gehirn den Körper altern
  • Biologisches QubitEin Quallenprotein als Quantensensor

